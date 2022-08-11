После вмешательства прокурора в Удмуртии обеспечили ребенка-инвалида бесплатными лекарствами

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии ребенка-инвалида обеспечили льготными препаратами только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В прокуратуру Сарапульского района поступило сообщение, что ребенка-инвалида не обеспечивают льготным лекарством. В результате прокурор проверил Сарапульскую районную больницу, которая должна была исполнять эти обязанности.

Выяснилось, что ребенку–инвалиду, страдающему тяжелым заболеванием, назначена инсулиностатическая терапия. Долгое время пациент не получал положенные ему препараты и медицинские изделия, так как врач не выписывал на них рецепты.

Прокурор внес главному врачу медучреждения представление. В результате ребенка обеспечили всем необходимым.