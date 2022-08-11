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После вмешательства прокурора в Удмуртии обеспечили ребенка-инвалида бесплатными лекарствами

15:00, 11 августа, 2022
Екатерина Сентемова
После вмешательства прокурора в Удмуртии обеспечили ребенка-инвалида бесплатными лекарствами
15:00, 11 августа, 2022
Екатерина Сентемова
34
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#дети-инвалиды\n#лекарства\n#льготы\n#врачи\n#больница\n#Прокуратура
Фото: unsplash.com
34
0

Лечащий врач не выписывал рецепты на препараты и медицинские изделия.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии ребенка-инвалида обеспечили льготными препаратами только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В прокуратуру Сарапульского района поступило сообщение, что  ребенка-инвалида не обеспечивают льготным лекарством. В результате прокурор проверил Сарапульскую районную больницу, которая должна была исполнять эти обязанности.

Выяснилось, что ребенку–инвалиду, страдающему тяжелым заболеванием, назначена инсулиностатическая терапия. Долгое время пациент не получал положенные ему препараты и медицинские изделия, так как врач не выписывал на них рецепты.

Прокурор внес главному врачу медучреждения представление. В результате ребенка обеспечили всем необходимым.

15:00, 11 августа, 2022
Екатерина Сентемова
34
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#дети-инвалиды\n#лекарства\n#льготы\n#врачи\n#больница\n#Прокуратура