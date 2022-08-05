Ещё 71 человек заразился коронавирусом в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 10 человек. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 1 057 человек. После выздоровления из ковид-центров выписали 35 пациентов. Летальных случаев нет.

За сутки в республике выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. В числе заболевших семь детей до 14 лет и 17 граждан старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 168 489 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 163 929 человек выздоровели, 4 048 человек скончались.

Вакцинировалось в республике 699 543 человека.