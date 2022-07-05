Глава Удмуртии: мы остановили отток врачей из республики

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вышла на положительную кадровую динамику в отрасли здравоохранения. Также благодаря усилиям руководства республики, муниципальных властей и руководителей лечебных учреждений удалось остановить отток медицинских кадров из региона. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов заявил в ходе стратегической сессии, посвященной повышению качества медицинской помощи населению.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Удмуртии Натальи Якимовой, с начала года в больницах республики наблюдается увеличение численности как среди врачей, так и среди среднего медперсонала. Так, укомплектованность кадрами в амбулаторно-поликлинической службе сегодня в среднем составляет 86,8%.

«На конец 2021 года в системе здравоохранения численность врачей составляла 6555 человек, по среднему медицинскому персоналу данный показатель был равен 14121 человек. За полгода мы отмечаем прирост численности врачей до 6775 человек, специалистов со средним медицинским образованием до 15434 человек. Впервые за последние годы приток кадров превысил отток, мы вышли на положительную кадровую динамику», – отметила Наталья Якимова.

Александр Бречалов отметил, что благодаря системной работе по привлечению кадров удалось не только остановить отток медиков из республики, но и начать программу привлечения специалистов из других регионов.

«Мы видим, что у нас возвращаются люди, не только из соседних территорий, но из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского округа, Набережных Челнов, Москвы. Это системная постоянная работа команды Минздрава, глав районов и главных врачей. Как результат – у нас есть больницы, где укомплектованность медперсоналом выше 80%. И там меньше всего обращений граждан на тему «не попасть к узкому специалисту» и выше удовлетворенность от получения медицинских услуг, их качества», – заявил Александр Бречалов.

Лидерами по обеспеченности кадрами в поликлиниках являются Селтинская (89,9%), Малопургинская (82,2%), Дебесская (78,6%) и Кизнерская (74,1%) районные больницы. Наряду с этим, районные лечебницы Яра, Глазова, Сарапула, ижевская поликлиника № 1, ГБ №3 и ГКБ №9 по-прежнему испытывают существенный дефицит специалистов.

По словам Натальи Якимовой, одним из путей решения кадровой проблемы, особенно на селе, стало бы обеспечение медиков служебным жильем.

«Мы проводим большую работу совместно с руководителями медицинских организаций и главами муниципальных округов. При этом нужны дополнительные меры, в частности, необходимо рассмотреть строительство служебного жилья, особенно для районных больниц», — отметила Наталья Якимова.

Александр Бречалов поручил руководству Минздрава уже к августу составить комплекс мер дополнительной мотивации медицинских работников, чтобы все предложения муниципалитетов и учреждений здравоохранения нашли отражение в бюджете республики на 2023 год.

«Все муниципальные программы по привлечению специалистов должны быть отражены в республиканской нашей программе. Необязательно строить жилье, можно компенсировать найм, компенсировать проценты по ипотеке. Человек, который покупает квартиру, уже будет связывать себя с работой на этой территории», — резюмировал глава Удмуртии.