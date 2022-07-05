Переоснастить систему здравоохранения в Селтинском районе Удмуртии планируют до 2024 года

Селты. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил с рабочим визитом Селтинский район. В райцентре руководитель региона лично проверил ход ремонта районной больницы.

Напомним, в 2022 году из бюджета Удмуртии на проведение капитальных ремонтов в медучреждениях республики выделили около 500 млн рублей. Работы проводят в больницах Ижевска, других городах и районах республики.

«Совершенно очевидно, что за два последующих года — 2023-2024 годы — мы полностью завершим перезагрузку системы здравоохранения в Селтинском районе. Что это значит? Ремонт всех объектов, начиная от ФАПов, заканчивая детским инфекционным отделением со стационаром больницы. Оснащение необходимым диагностическим оборудованием», — подчеркнул Александр Бречалов во время подведения итогов поездки в своих соцсетях.

На сегодняшний день в больнице произвели отделочные работы с перепланировкой помещений, заменили систему горячего и холодного водоснабжения, выполнили монтаж автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на ЕДДС, установили новую систему вентиляции, заменили оконные рамы, двери, входную группу, полностью заменили электропроводку и организовали доступную среду для маломобильного населения.

В здании стационара разместили хирургическое отделение с гинекологическими койками, койками патологии беременности и неврологическими койками, терапевтическое отделение с педиатрическими койками, приёмное отделение, отделение скорой медпомощи, клинико-диагностическую лабораторию, центральную автоклавную, кабинет старшей медсестры с кабинетом хранения медикаментов и расходных материалов, а также кабинет фтизиатрии.

Александр Бречалов отметил, что Селтинская райбольница в 2022 году уже получила маммограф, его установят в начале осени. В 2023 году сюда поступят два аппарата УЗИ. В 2024 году в больнице полностью переоборудуют операционную и обеспечат медучреждение необходимым транспортом.

«За два года мы должны полностью эти вопросы закрыть. Если учесть, что главврач и коллектив работают очень хорошо с точки зрения привлечения кадров. У нас в Селтинской районной больнице укомплектованность — выше 90%», — сообщил глава Удмуртии.

В планах на обозначенный срок в больнице отремонтируют здание педиатрического отделения с инфекционными койками. Его возвели в 1980 году и с тех пор капитально не ремонтировали. Здесь необходимо частично заменить крышу, заменить окна, облицовку фасада, отремонтировать входные группы, заменить системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления. Также здание площадью 338 кв. метров нуждается в замене электрооборудования, ремонте полов, стен, потолков и монтаже системы видеонаблюдения. Примерная сумма на эти работы — 27 млн рублей.

Также в планах у правительства Удмуртии — ремонт крыш хозяйственного блока и гаража при райбольнице. На это необходимо выделить 600 тыс. рублей.

Кроме того, на территории больницы запланирован ремонт тротуаров и подъездных путей на площади 936 кв. метров. Ориентировочная стоимость этих работ — 1 млн 270 тыс. рублей.

Напомним, ранее власти Удмуртии также приняли решение отремонтировать больничный городок у ГКБ №3 в Ижевске. Также в апреле после ремонта открылся дневной стационар в ГКБ №9.