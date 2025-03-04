Ижевск. Удмуртия. Более 260 человек эвакуировали из ГКБ №9 Ижевска из-за пожара в больнице 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Отмечается, что горели строительный мусор и оргтехника на площади 4 кв. м. Всего эвакуировали 264 человека, из которых 114 — медперсонал. Один человек получил ожоги лица и кистей рук, когда пытался самостоятельно устранить возгорание.

Всего к ликвидации пожара привлекались 40 человек. Причина пожара сейчас устанавливается.