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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 260 человек эвакуировали из ГКБ №9 Ижевска из-за пожара

12:02, 04 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Более 260 человек эвакуировали из ГКБ №9 Ижевска из-за пожара
12:02, 04 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
153
0
#Ижевск\n#больницы\n#пожары
Источник фото: скриншот из видео
153
0

Один человек получил ожоги.

Ижевск. Удмуртия. Более 260 человек эвакуировали из ГКБ №9 Ижевска из-за пожара в больнице 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Отмечается, что горели строительный мусор и оргтехника на площади 4 кв. м. Всего эвакуировали 264 человека, из которых 114 — медперсонал. Один человек получил ожоги лица и кистей рук, когда пытался самостоятельно устранить возгорание.

Всего к ликвидации пожара привлекались 40 человек. Причина пожара сейчас устанавливается.

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12:02, 04 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
153
0
#Ижевск\n#больницы\n#пожары