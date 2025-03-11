Кизнер. Удмуртия. В Кизнерскую районную больницу в Удмуртии поступил современный инкубатор интенсивной терапии новорождённых. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Отмечается, что аппарат позволяет создавать оптимальные условия для выхаживания и развития младенцев, нуждающихся в особом уходе. Он оснащён микропроцессорным управлением мониторинга параметров температуры, концентрации кислорода, влажности воздуха, температуры, а также массы тела новорождённого.

Поступление в больницу нового оборудования обеспечивает комфортные и безопасные условия для восстановления маленьких пациентов и для работы медицинского персонала.