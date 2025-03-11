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Инкубатор интенсивной терапии новорождённых появился в Кизнерской районной больнице

11:40, 11 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Инкубатор интенсивной терапии новорождённых появился в Кизнерской районной больнице
11:40, 11 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
36
0
#Кизнер\n#больницы\n#новорождённые
Источник фото: Минздрав УР
36
0

Современный аппарат обеспечит комфортные и безопасные условия для восстановления младенцев.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнерскую районную больницу в Удмуртии поступил современный инкубатор интенсивной терапии новорождённых. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Отмечается, что аппарат позволяет создавать оптимальные условия для выхаживания и развития младенцев, нуждающихся в особом уходе. Он оснащён микропроцессорным управлением мониторинга параметров температуры, концентрации кислорода, влажности воздуха, температуры, а также массы тела новорождённого.

Поступление в больницу нового оборудования обеспечивает комфортные и безопасные условия для восстановления маленьких пациентов и для работы медицинского персонала.

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11:40, 11 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
36
0
#Кизнер\n#больницы\n#новорождённые