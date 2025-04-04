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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии в рамках пилотного проекта ищут наиболее удобный путь сопровождения онкологических пациентов

13:36, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии в рамках пилотного проекта ищут наиболее удобный путь сопровождения онкологических пациентов
13:36, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#больницы\n#пациент
Источник фото: unsplash.com (National Cancer Institute)
154
0

Пока довольно много людей узнают о злокачественных образованиях, когда они уже находятся на поздних стадиях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в рамках пилотного проекта пытаются выстроить наиболее удобный путь сопровождения онкологических пациентов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова. 

В пилотном проекте «Маршрутизатор помощи» участвуют 3 медучреждения Ижевска: 1 ГКБ и городские поликлиники №2 и №10, а также Республиканский клинический онкологический диспансер. Проект нужен, чтобы сократить время ожидания на диагностические исследования при подозрении на рак и чтобы максимально быстро направлять пациентов в онкодиспансер для начала лечения. 

За 3 месяца работы в 2025 году уже выявились проблемные вопросы. Для примера было взято одно из учреждений, в котором за первый квартал текущего года у 48 человек выявили подозрения на новообразование. В результате у 39 человек — 81% —  подтвердилось наличие злокачественных новообразований, а у 9 пациентов — 19% —  образования оказались доброкачественными. Всех пациентов онколог взял на динамическое наблюдение. 

Отмечается, что у 27 человек злокачественные новообразования обнаружили на ранних этапах — на I-II стадиях, а у 12 человек на поздних — на III-IV стадиях. 

«С коллегами поэтапно проводим детальный анализ клиентского пути, поиск оптимальных решений для дальнейшего тиражирования на медицинские учреждения республики», — пояснила Алсу Ишниязова. 

Также в этом вопросе врачам помогают неравнодушные граждане. Работа ведётся совместными силами. 

Жителям Удмуртии напоминают, что основные формы рака на ранней стадии можно выявить благодаря ежегодным профилактическим посещениям врача. 

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13:36, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#больницы\n#пациент