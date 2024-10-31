Минздрав Удмуртии опубликовал режим работы больниц 3 и 4 ноября

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии объявил график работы больниц на выходные с 3 по 4 ноября.

Медицинские учреждения для взрослых 3 ноября будут работать в режиме субботнего дня. Работает неотложная помощь, дежурный врач, пункты вакцинации, а также обслуживание на дому. 4 ноября больницы работают в режиме выходного дня.. Экстренная и неотложная помощь будут оказываться в приёмных отделениях круглосуточных стационаров по расписанию.

Больницы для детей 3 и 4 ноября будут работать в режиме выходного дня.