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Минздрав Удмуртии опубликовал режим работы больниц 3 и 4 ноября

14:05, 31 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Минздрав Удмуртии опубликовал режим работы больниц 3 и 4 ноября
14:05, 31 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
266
0
#Ижевск\n#Минздрав Удмуртии\n#больницы\n#график работы
Источник фото: ИА «Сусанин»
266
0

В воскресенье действует субботний режим.

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии объявил график работы больниц на выходные с 3 по 4 ноября.

Медицинские учреждения для взрослых 3 ноября будут работать в режиме субботнего дня. Работает неотложная помощь, дежурный врач, пункты вакцинации, а также обслуживание на дому. 4 ноября больницы работают в режиме выходного дня.. Экстренная и неотложная помощь будут оказываться в приёмных отделениях круглосуточных стационаров по расписанию.

Больницы для детей 3 и 4 ноября будут работать в режиме выходного дня.

14:05, 31 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
266
0
#Ижевск\n#Минздрав Удмуртии\n#больницы\n#график работы