Три медучреждения в Удмуртии объединят в большую Воткинскую районную больницу

Воткинск. Удмуртия. В начале февраля три медучреждения объединятся в одну большую Воткинскую районную больницу. Об этом в своём ТГ-канале сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

«Эту рабочую неделю начали в Воткинске, где встречались с коллективами трёх больниц — городской, районной и детской. Уже в начале февраля им предстоит стать единым медицинским учреждением — большой Воткинской районной больницей, которая будет обслуживать более 120 тысяч жителей Воткинска и Воткинского района», — написал министр.

Он отметил, что от изменений выиграют все — и медицинские работники, которые смогут получить дополнительные специальные выплаты, и пациенты, которым будет проще попасть к нужным специалистам.

Сергей Багин заверил, что в больнице сохранятся все профили и подразделения, ничего закрывать не планируют. Продолжат работать все три поликлиники — две взрослых и одна детская, родильный дом и педиатрические отделения, первичный сосудистый центр для пациентов с инфарктами и инсультами, инфекционные отделения, отделения хирургии, травматологии, урологии.

«В конце прошлого года установили в больнице новый компьютерный томограф, он уже начал работу. В этом году мы также начнем ремонт поликлиники по улице Спорта, 14. В рамках большого ремонта здесь предстоит заменить окна, двери, заменить инженерные коммуникации, отремонтировать полы, стены и потолки», — поделился планами доктор Багин.