Верховный суд Удмуртии признал право на соцвыплаты за медсёстрами из Глазова

Ижевск. Удмуртия. Верховный Суд Удмуртии поставил точку в судебном споре, длившемся с ноября 2023 года, признав право на получение федеральных социальных выплат с 1 января 2023 года за медсёстрами детского инфекционного отделения Глазовской межрайонной больницы. Об этом в соцсетях сообщает профсоюз медработников «Действие».

Там напомнили, что с 1 января 2023 года вступило в силу постановление Правительства РФ №2568, которое предусматривает назначение специальных соцвыплат отдельным категориям медработников, оказывающим помощь в рамках ОМС. Однако статус Глазовской межрайонной больницы не позволяет обеспечивать указанными выплатами медицинских работников стационарных отделений учреждения.

Фактически это привело к росту социального напряжения и созданию конфликтной обстановки внутри медицинского коллектива больницы, в котором работники таких структурных подразделений, как поликлиники и ФАПы, эти выплаты получают, а работники стационара оказались лишёнными такой возможности.

Если в 2023 году размер этих выплат составлял 6 500 рублей для среднего медперсонала, а для врачей — 14 500 рублей, то с 1 марта 2024 года ежемесячные выплаты, применительно к Глазовской больнице, были увеличены до 13 тысяч для медсестёр и 30 тысяч для специалистов с высшим образованием.

В «Действии» отметили, что специфика работы ряда стационаров Глазовской межрайонной больницы выстроена таким образом, что при отделениях функционирует приёмный покой для круглосуточного амбулаторного приёма нуждающихся в получении неотложной помощи. В связи с нехваткой кадров в поликлиниках, пациенты вынуждены обращаться за помощью в приёмный покой, где как раз ведут приём врачи стационаров.

«По закону об основах охраны здоровья граждан неотложная помощь является составной частью первичной МСП. Следовательно, медицинские работники стационара, участвующие в оказании такой помощи, претендуют, наравне с сотрудниками поликлиник, на получение специальных социальных выплат», — уверены в независимом профсоюзе.

Первыми, с кем было решено использовать этот механизм отстаивания трудовых прав, стали медсёстры детского инфекционного отделения, в составе которого имеется отдельный приёмный покой, куда в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни поступают дети со всего города и Глазовского района, и где им оказывается полный спектр неотложной помощи.

Сначала в Глазовском районном суде, а потом и в Верховном Суде Удмуртии, при активном участии профсоюза «Действие», представлявшего интересы медсестёр в суде, удалось доказать факт оказания медсёстрами первичной медико-санитарной помощи при приёмном покое детского инфекционного отделения, тем самым признав право на получение ежемесячных выплат в размере 6 500 рублей за промежуток с 1 января 2023 по 1 марта 2024 и в размере 13 тысяч рублей, начиная с марта 2024 года.

«На заседании Верховного Суда УР 9 сентября, едва услышав решение, медсёстры, не веря ещё до конца в счастливый исход дела, даже поднялись со своих мест и стали стоя аплодировать судьям, оставившим в силе решение Глазовского районного суда. Редко когда можно такое встретить, чтобы судьи уходили из зала заседания под громкие аплодисменты, не сделав замечания», — отметили в «Действии».

Напомним, в июле сообщалось, что по решению суда пятеро медсестёр из Глазова также получат компенсацию морального вреда.