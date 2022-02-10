В ковид-центры Удмуртии поступило еще 202 пациента с коронавирусом

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ковид-центры госпитализировали еще 202 человека. Об этом сообщает региональный опрештаб в соцсети «ВКонтакте».

Всего за последние сутки заболело 2 374 жителя региона. В их число входят 460 детей до 14 лет и 301 пожилой человек. В поликлиниках под медицинским наблюдением находятся 42 018 граждан. 1 052 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести и лежат в ковид-стационарах, 215 человек тяжело переносят болезнь, из них 49 на ИВЛ.

1 920 человек выздоровели. Скончались 8 пациентов с подтвержденным ковидом. Женщинам было 36, 67, 71 и 84 года, мужчинам — 70, 81, 83 и 86 лет.

Всего за время пандемии в Удмуртии вакцинацию прошли 688 541 человек. 539 145 из них получили второй компонент, а 118 115 жителей поставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Ревакцинировались 107 945 граждан.