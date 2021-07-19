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Глава Удмуртии поставил второй компонент вакцины от коронавируса

12:16, 19 июля, 2021
Дарья Саушина
Глава Удмуртии поставил второй компонент вакцины от коронавируса
12:16, 19 июля, 2021
Дарья Саушина
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#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#коронавирус\n#здоровье\n#вакцинация
Фото: vk.com/a.brechalov
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Видео с вакцинации опубликовано в соцсетях руководителя региона.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил второй компонент вакцины от коронавируса. Видео он опубликовал на своей странице в «Вконтакте».

Первой частью «Спутника V» руководитель региона привился 28 июня. После этого некоторые жители Удмуртии заподозрили Бречалова в том, что он поставил витамины вместо вакцины

Напомним, что привиться от ковида можно в своей поликлинике или в пункте на Центральной площади Ижевска. Врачи рекомендуют ставить оба компонента препаратов в одном месте. Это позволит избежание путаницы с регистровыми записями и получением сертификата вакцинированного. 

12:16, 19 июля, 2021
Дарья Саушина
103
0
#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#коронавирус\n#здоровье\n#вакцинация