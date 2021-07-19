Глава Удмуртии поставил второй компонент вакцины от коронавируса

Видео с вакцинации опубликовано в соцсетях руководителя региона.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поставил второй компонент вакцины от коронавируса. Видео он опубликовал на своей странице в «Вконтакте».

Первой частью «Спутника V» руководитель региона привился 28 июня. После этого некоторые жители Удмуртии заподозрили Бречалова в том, что он поставил витамины вместо вакцины.

Напомним, что привиться от ковида можно в своей поликлинике или в пункте на Центральной площади Ижевска. Врачи рекомендуют ставить оба компонента препаратов в одном месте. Это позволит избежание путаницы с регистровыми записями и получением сертификата вакцинированного.