Жителям Удмуртии объяснили порядок введения второго компонента вакцины от коронавируса

Так, вводить второй компонент должны там же, где и первый.



Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии объяснили порядок введения второй части вакцины от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба республиканского Минздрава, тем, кто привился препаратами «ГамКовидВак» («Спутник V») или «ЭпивакКорона» необходимо сделать второй укол не раньше чем через 21 день после первого. Для привитых «КовиВаком» этот срок составляет 14 дней. Максимальный промежуток между введением двух компонентов — 6 недель.

После первой прививки второй компонент остаётся на хранении в медорганизации, которая делала укол. Дефицита со вторым уколом не возникнет.

Вводить второй компонент должны там же, где и первый. Если прививка сделана в поликлинике, то за следующей следует обратиться в неё.

Жители, привитые в пункте вакцинации на Центральной площади Ижевска, могут получить следующую часть там же через 21 день.

Если первый компонент вводили в другом регионе, второй нужно делать там же. Если такой возможности нет, в Минздраве рекомендуют обратиться в поликлинику по месту пребывания и написать заявление главному врачу на вакцинацию. Укол сделают, если второй компонент будет в наличии.