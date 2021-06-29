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Глава Удмуртии пообещал привиться вторым компонентом вакцины от коронавируса в прямом эфире

10:40, 29 июня, 2021
Юрий Абашев
Глава Удмуртии пообещал привиться вторым компонентом вакцины от коронавируса в прямом эфире
10:40, 29 июня, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#вакцинация\n#коронавирус
Фото: Юрий Абашев
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Некоторые жители региона считают, что Бречалову поставили простые витамины.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов докажет, что его привили не витаминами. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Друзья, забавно читать утверждения, что вместо вакцины мне поставили витамины. По-моему, 19 июля мне будут ставить второй компонент прививки, постараюсь сделать это в прямом эфире», — сказал глава региона у себя в сторис.

Напомним, что Александр Бречалов поставил вакцину «Спутник V» в понедельник, 28 июня.

10:40, 29 июня, 2021
Юрий Абашев
405
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#вакцинация\n#коронавирус