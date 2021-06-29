Глава Удмуртии пообещал привиться вторым компонентом вакцины от коронавируса в прямом эфире

Некоторые жители региона считают, что Бречалову поставили простые витамины.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов докажет, что его привили не витаминами. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Друзья, забавно читать утверждения, что вместо вакцины мне поставили витамины. По-моему, 19 июля мне будут ставить второй компонент прививки, постараюсь сделать это в прямом эфире», — сказал глава региона у себя в сторис.

Напомним, что Александр Бречалов поставил вакцину «Спутник V» в понедельник, 28 июня.