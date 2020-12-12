Шесть человек скончались в Удмуртии от коронавируса

Также в республике выявили еще 203 новых случая заболевания.

Ижевск. Удмуртия. 203 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии. Такие данные привёл республиканский оперштаб в группе «ВКонтакте» утром субботы, 12 декабря.

Диагноз подтвердился у 88 жителей Ижевска, 26 жителей Можги, 22 жителей Глазова, 12 жителей Сарапула, 11 жителей Увинского района, 9 жителей Воткинска, 7 жителей Шарканского района, 6 жителей Завьяловского района, 5 жителей Можгинского района, 4 жителей Кезского района, 3 жителей Балезинского района, 2 жителей Киясовсого района, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском, Воткинском, Глазовском, Игринском, Малопургинском, Сарапульском, Сюмсинском, Якшур-Бодьинском районах республики.

Также на утро субботы в статистике 127 выписанных после выздоровления. Шесть летальных случаев. Скончались три женщины (им было 47, 67 лет и 64 года) и три мужчины (им было 38, 79 и 70 лет).

Таким образом, на 12 декабря в Удмуртии зарегистрировано 15 831 лабораторно подтверждённый случай ковида; 12 383 человека выздоровели, 268 летальных случаев.