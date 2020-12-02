В Ижевске ищут новое здание для размещения городской травматологии

Нынешнее находится в ветхом состоянии.

Ижевск. Удмуртия. Для ижевской травматологии будут искать новое здание. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики со ссылкой на выступление главы региона Александра Бречалова во время эфира в соцсетях.

Жалоба на состояние больницы поступила от Натальи Санниковой.

«Вопросы о городской травматологии на Краева мне поступили уже не в первый раз. Ремонтировать здание нет смысла, оно очень ветхое. Я дал поручение найти другое помещение для размещения травматологии», — ответил Бречалов.

Травмпункт на улице Краева, 37а работает с 1998 года. Там имеются кабинеты экстренного и повторного приёма пациентов, проводятся операции. Также больница является базой для обучения студентов ИГМА, Ижевского колледжа и Училища повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.