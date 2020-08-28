Еще 31 случай заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Врачи выписали еще 26 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. Еще 31 случай заражения новой коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В числе заболевших – 13 ижевчан.

«По 3 случая зарегистрировано в Глазове и Воткинске, по 2 случая – в Шарканском, Воткинском, Увинском районах, по одному случаю – в Алнашском, Балезинском, Дебесском, Игринском, Сюмсинском, Ярском районах», – отмечается в сообщении.

Врачи выписали еще 26 выздоровевших. 322 пациента находятся в удовлетворительном состоянии, 130 – в состоянии средней степени тяжести, 26 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике выявили уже 3 123 случая коронавируса. 2 587 человек выздоровели, 58 – скончались.