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В Удмуртии выявили еще 22 случая заражения коронавирусом, 14 – в Ижевске

09:09, 26 августа, 2020
Ксения Чернова
В Удмуртии выявили еще 22 случая заражения коронавирусом, 14 – в Ижевске
09:09, 26 августа, 2020
Ксения Чернова
289
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
289
0

Врачи выписали еще 35 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки выявили еще 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Алнашском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Якшур-Бодьинском районах», – говорится в сообщении.

По данным на утро среды, 26 августа, врачи выписали еще 35 выздоровевших. 312 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 136 – в состоянии средней степени тяжести, 26 – в тяжелом состоянии.

С начала пандемии зарегистрировали уже 3 062 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 2 531 человек выздоровел, 57 скончались.

09:09, 26 августа, 2020
Ксения Чернова
289
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус

 

 

 


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