В Удмуртии выявили еще 22 случая заражения коронавирусом, 14 – в Ижевске

Врачи выписали еще 35 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки выявили еще 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Алнашском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Якшур-Бодьинском районах», – говорится в сообщении.

По данным на утро среды, 26 августа, врачи выписали еще 35 выздоровевших. 312 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 136 – в состоянии средней степени тяжести, 26 – в тяжелом состоянии.

С начала пандемии зарегистрировали уже 3 062 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 2 531 человек выздоровел, 57 скончались.