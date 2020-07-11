Выздоровели еще 28 человек.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки коронавирус выявили у 46 жителей Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

По его словам, 19 случаев выявили в Ижевске, 13 – в Кизнерском районе, 5 – в Завьяловском. Среди заболевших также 2 жителя Воткинска, 2 жителя Игринского района, по одному жителю Глазова, Балезинского, Глазовского, Камбарского и Кезского районов.

«Выздоровели еще 28 человек», – поделился Александр Бречалов.

Всего в республике зарегистрировали уже 1 747 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 1 357 человек выздоровели, 32 пациента скончались.