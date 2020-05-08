7 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

Таким образом, на утро 8 мая в республике зарегистрировано 352 случая заражения.

Ижевск. Удмуртия. Еще 7 жителей Удмуртии заразились коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. По его данным, 4 случая зарегистрировали в Ижевске, по одному - в Малопургинском, Игринском и Каракулинском районах.

Таким образом, по состоянию на утро 8 мая в Удмуртии зафиксировано 352 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 106 человек выздоровели, 11 – скончались. Среди тех, кто продолжает лечение, 190 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 36 – в состоянии средней степени тяжести, 9 – в тяжелом состоянии.