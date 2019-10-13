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Закрытый ранее пищеблок детского сада в Удмуртии возобновил работу

14:49, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Закрытый ранее пищеблок детского сада в Удмуртии возобновил работу
14:49, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
129
0
#Кез\n#Удмуртия\n#детские сады\n#суд
129
0

Проверки показали, что выявленные нарушения устранены.

Кез. Удмуртия. Кезский районный суд Удмуртии досрочно прекратил приостановку деятельности детского сада в посёлке Кез. Информацию об этом разместили на сайте суда.

Напомним, на основании постановления Кезского райсуда от 26 сентября работу садика №11 «Ладушки» временно приостановили из-за закрытия пищеблока на 30 суток. Тогда в саду были зарегистрированы случаи острого гастроэнтероколита предположительно вирусной этиологии.

Суд рассмотрел ходатайство о досрочном прекращении запрета на работу дошлкольного учреждения. Ходатайство мотивировано тем, что выявленные нарушения в ходе плановой проверки воды в дошкольном учреждении устранены. Пробы воды, взятые в детском саду, соответствуют установленным нормам. ООО «Кезское предприятие коммунального хозяйства» провело хлорирование водонапорной башни и разводящей системы.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о досрочном прекращении исполнения административного наказания и возобновлении работы пищеблока детского сада.

14:49, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
129
0
#Кез\n#Удмуртия\n#детские сады\n#суд

 

 

 


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