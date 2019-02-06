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Жителей Удмуртии пригласили оценить качество медицинских услуг

09:00, 06 февраля, 2019
09:00, 06 февраля, 2019
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии
Фото: pixabay
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Свой отзыв по нескольким типам организаций можно оставить на сайте Минздрава республики.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии пригласили оценить качество условий оказания медицинских услуг. Свой отзыв по нескольким типам организаций можно оставить на сайте Минздрава республики, сообщает профильное ведомство.

«Главными участниками процесса являются пациенты. Именно их мнение лежит в основе независимой оценки», - сообщили в министерстве здравоохранения.

Так, жители региона могут оценить открытость и доступность информации о медорганизации, комфортность условий предоставления услуг (включая время ожидания), доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость, работников медицинской организации, удовлетворенность условиями оказания услуг.

Чтобы заполнить анкету необходимо нажать на баннер «Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями» на главной странице сайта Минздрава или перейти по ссылке.

«На основании полученных результатов составляется рейтинг медицинских организаций, а также рекомендации общественного совета по улучшению их деятельности», - сообщили в министерстве.

09:00, 06 февраля, 2019
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии

 

 

 


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