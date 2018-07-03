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Специалисты назвали четыре района Удмуртии с самым плохим качеством питьевой воды в регионе

14:20, 03 июля, 2018
Анна Торхова
14:20, 03 июля, 2018
Анна Торхова
648
0
#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода
Фото: pixabay.com
648
0

Показатель безвредности в этих районах в несколько раз превысил республиканский.

Кез. Удмуртия. Худшие показатели по безвредности питьевой воды в 2017 году отмечены в Балезинском, Ярском, Кезском и Юкаменском районах. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, показатели в превысили среднереспубликанский в 2-5 раз.

По итогам 2017 года обеспеченность населения безопасной питьевой водой в Кезском районе составила 38%, в Ярском - 91,2%, в Юкаменском - 94,1%.

Специалисты отметили, что наибольшее число скважин, которые эксплуатируются уже 35 лет и более, находятся в Ярском, Кезском, Балезинском районах. Кроме того, в двух последних из них более 50% сетей работают сверх срока. 

За 5 месяцев 2018 года наиболее часто встречающимися отклонениями от санитарных норм качества воды в Кезском, Балезинском и Юкаменском районах стали - высокое содержание железа, нитратов, наличие мутности, микробов.

14:20, 03 июля, 2018
Анна Торхова
648
0
#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода

 

 

 


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