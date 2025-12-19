Закрыть
За неделю в Ижевске выявили более 500 нарушений в уборке снега

16:15, 19 декабря, 2025
Максим Александров
#Удмуртия\n#Ижевск\n#уборка дворов\n#уборка снега
Источник фото: ИА «Сусанин»
52 организации вызвали для составления протокола.

Ижевск. Удмуртия. С середины декабря зафиксировали 529 нарушений при уборке снега во дворах Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

«Заснеженные территории, зимняя скользкость, навесы на карнизах — наиболее частые виды нарушений», — объясняют в администрации.

По фактам нарушений уже вызвали представителей 52 организаций, в отношении десяти из них составили протоколы. 

За неубранный снег и наледь штраф для юридических лиц может достигать 100 тыс. рублей. Для должностных лиц — от 7 до 15 тыс., для граждан — от 1,5 до 4 тыс. рублей.

 

