Сарапул. Удмуртия. В фонды Сарапульского музея-заповедника поступили предметы по истории водоснабжения в городе. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Отмечается, что первый водопровод в Сарапуле запустили 155 лет назад, в 1870 году, благодаря богатым купцам и мещанам. Протяжённость сети тогда составляла пять верст, а производительность достигала 194 кубометра в сутки. Однако состояние водопровода оставляло желать лучшего. Постоянные повреждения труб и помп требовали значительных затрат на ремонт.

В 1909 году был подписан договор на строительство нового водопровода с московским обществом «Братьев Бромлей». В 1910 году был построен чугунный водопровод, насосная станция и водонапорная башня, благодаря стараниям городского головы Павла Башенина. Ушли в прошлое деревянные трубы и городские водовозы, а Сарапул стал обладателем надёжной водоснабжающей системы.

Сарапульский водоканал передал уникальные предметы в Сарапульский музей-заповедник. Теперь фрагменты деревянных и чугунных труб, люки, водоразборная колонка, схемы зданий и фотоматериалы строительства водопровода будут храниться в музее.

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