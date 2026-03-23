Жителям села Шаркан рассказали, как будет проходить капремонт водопровода

#Шаркан\n#водопровод
Источник фото: ИИ
Дороги в мкрн Юбилейный перекапывать не будут.

Шаркан. Удмуртия. Жителям села Шаркан рассказали о планах по капремонту системы водоснабжения в микрорайоне Юбилейный. Как рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава Шарканского района Удмуртии Андрей Николаев, это один из самых старых районов райцентра, и изношенность его сетей достаточно большая.

«В этом году предусмотрен большой ремонт. И у населения уже появились вопросы и настороженность, каким образом этот процесс будет проходить», — отметил глава района.

Он рассказал, что объект будут строить ООО «Стройгазпроект» и ООО «Родничок». Ими уже закуплены все необходимые трубы, продолжается завоз и изготовление колодцев. Ремонт пройдёт на следующих улицах: Подстанция, Партизанская, Полевая, Степанова, Юбилейная, Советская, Труда, Колхозная, Механизаторов.

«Обязательно проведём сельские сходы на каждой улице. До каждого жителя доведём информацию — где пойдёт новый водопровод, каким образом будет происходить переподключение к новой системе водоснабжения», — пояснил Андрей Николаев.

Он также заверил селян, что дороги перекапываться не будут — предусмотрено горизонтальное бурение и принцип проколов.

