Ижевск. Удмуртия. Еще один сервис кикшеринга 21 марта открыл новый сезон в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В городе появятся 1,5 тысячи обновленных самокатов МТС Юрент. В 2024 году кикшеринговая компания подписала соглашение, согласно которому на ряде участков города с высоким пешеходным трафиком скорость самокатов сервиса будет автоматически снижаться до 7 и 15 км/ч. В список вошли парки, скверы, жилые зоны и территории вблизи учебных заведений. Кроме того, по некоторым участкам проезд будет запрещён совсем.

В сезоне 2025 года сохраняются и высокие штрафы за нарушения ПДД. За пьяную езду придется заплатить 100 тыс. рублей, за езду вдвоем – 5 тыс. рублей, передачу самоката ребенку – 10 тыс. рублей, а за неспешивание на пешеходных переходах – 1 тыс. рублей. Отслеживать нарушителей будут по камерам видеонаблюдения. В некоторых случаях помимо штрафа предусмотрена блокировка аккаунта в приложении.

В приложении пользователи смогут пройти тестирование на знание правил дорожного движения. Для новых пользователей оно станет обязательным.

Напомним, что также в столице Удмуртии стартовал сезон электросамокатов Whoosh (Вуш).

Напомним, глава Ижевска Дмитрий Чистяков заявил о возможности фиксировать нарушения со стороны электросамокатчиков и направлять их в Телеграм-бот.