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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчане смогут направлять жалобы на лихачей-самокатчиков в специальный Telegram-бот

09:39, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчане смогут направлять жалобы на лихачей-самокатчиков в специальный Telegram-бот
09:39, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электросамокаты
Источник фото: ИА «Сусанин»
18
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Принимаются как фотоматериалы, так и видео.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане смогут фиксировать нарушения со стороны электросамокатчиков и направлять их в Телеграм-бот. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия».

За прошлый год в Ижевске выписали почти семь тысяч штрафов нарушителям правил пользования электросамокатами. Эту работу ведут сами кикшеринговые компании.

«В этом году мы также добавим места, где будет ограничена скорость самокатов. Нам важно, чтобы в местах массовых мероприятий не было хаотичного движения на средствах индивидуальной мобильности», — сказал Чистяков.

В случае, если горожане станут свидетелями нарушений со стороны электросамокатчиков, жалобы с фото и видео можно отправлять в Telegram-бот @Samokat_ru_bot.

Кроме того, в Ижевске увеличат число парковочных мест для электросамокатов. В прошлом году было организовано 96, в этом добавится ещё 100.

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09:39, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электросамокаты