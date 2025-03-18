Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал сезон электросамокатов. Об этом сообщила «Сусанину» пресс-служба кикшеринговой компании Whoosh.

«Сервис кикшеринга Whoosh объявил о возобновлении сезона в Ижевске с 18 марта. За короткое время электросамокаты стали новым видом городского транспорта в Удмуртии. Доля пользователей сервиса от активного населения города составила 15%. Суммарно в течение сезона 2024 жители города проехали почти 2 279 927 млн км на самокатах сервиса», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что по мере появления самокатов на улицах Ижевска они будут становиться доступными для аренды – в этом сезоне количество самокатов сервиса в течение сезона будет постепенно увеличено на 20%. При ухудшении погодных условий самокаты будут становиться временно недоступными для аренды. Если ночью температура понизится и утром будет наледь, сервис поставит город «на паузу» –—самокаты останутся на улицах, но до улучшения погоды начать поездку на них не получится.

За время межсезонья все самокаты прошли глубокое техобслуживание. Часть запчастей, использовавшихся при ремонте, произведена на локальном производстве в России.

Основные правила безопасного передвижения по городу не изменятся по сравнению с прошлым годом, поэтому тем, кто привык ездить по правилам, не придётся переучиваться.

Напомним, согласно действующему законодательству, поездки на электросамокатах разрешены с 14 лет, при этом Министерство транспорта РФ заявило о намерении изменить возраст разрешенного использования СИМ на 16 лет. В соответствии с планами Министерства транспорта в новом сезоне поездки на самокатах сервиса будут доступны лицам с 16 лет.

Также сервис Whoosh заверил, что продолжит совместную работу с городом по улучшению комфорта и безопасности использования электросамокатов для всех жителей и гостей города. Регистрация новых пользователей будет осуществляться с привлечением данных банковских ID, что позволит препятствовать поездкам детей на электросамокатах.

В фокусе останутся проекты по популяризации ПДД: информационные кампании, образовательные программы, мероприятия. Задача в рамках этих мероприятий — убедиться, что ПДД известны и понятны широкому кругу людей.

Напомним, что в Whoosh можно сообщить о беспорядке на парковке — сервис это исправит, прислать фото нарушения — по времени и гео-точке поездка будет идентифицирована, или помочь с разрешением конфликтной ситуации с участием самоката сервиса. В поддержку можно обратиться через социальные сети или почту support@whoosh.bike.

В городе продолжат действовать зоны автоматического снижения скорости в местах большого скопления пешеходов, парках и скверах. Сервис поддерживает стремление городских властей дополнительно снижать количество нарушений при управлении электросамокатом, поэтому продолжится работа по контролю и пресечению нарушений правил с привлечением сотрудников ГАИ и сервисных команд Whoosh, а также через общедоступный Телеграм-бот — @Samokat_ru_bot