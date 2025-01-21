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Власти Ижевска вывезли овощной киоск, который стоял в неположенном месте

09:50, 21 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Власти Ижевска вывезли овощной киоск, который стоял в неположенном месте
09:50, 21 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
332
0
#Ижевск\n#городская среда\n#благоустройство
Источник фото: администрация Ижевска
332
0

В муниципалитете напомнили, где и как в городе могут стоять ларьки и павильоны.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске демонтировали торговый павильон, который располагался в непосредственной близости от жилого дома по улице Красногеройской, 61 (в районе перекрёстка с улицей Коммунаров). Об этом сообщает администрация города.

Отмечается, что муниципалитетом было принято решение о сносе нестационарного торгового объекта (НТО), который располагался в нарушении действующих Правил благоустройства города Ижевска. После сноса НТО будет обустроена территория рядом с многоквартирным домом — организованы элементы благоустройства, ликвидирована стихийная автомобильная парковка.

Напомним, что установку НТО на муниципальной земле и придомовой территории регламентируют Правила благоустройства города Ижевска. Размещение НТО, прежде всего, должно соответствовать градостроительным условиям использования территории, экологическим, противопожарным требованиям. Не допускается размещение торговых объектов:

- в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций,

- на газонах, детских и спортивных площадках,

- на расстоянии менее 20 м от окон жилых помещений,

- в пределах треугольников видимости,

- в противопожарных разрывах.

Кроме того, осенью 2024 года утверждены обязательные требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов. Установленные требования также включены в Правила благоустройства города Ижевска, с 1 августа 2025 года за их несоблюдение будет действовать административная ответственность.

При этом в администрации подчеркнули, что большинство НТО в Ижевске расположены на придомовых (частных) территориях.

Если у жителей возникают вопросы по поводу законности установки НТО на придомовой территории, то они могут обратиться в свою управляющую компанию с просьбой предоставить подтверждение легитимности размещения киоска — договор аренды земельного участка во дворе заключается только на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Также НТО должен быть установлен в соответствии с Правилами благоустройства города и действующими СанПиН.

09:50, 21 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
332
0
#Ижевск\n#городская среда\n#благоустройство