Улицу Фалалеева в Можге начали расширять до трёх полос

Можга. Удмуртия. В Можге начали расширять улицу маршала Фалалеева. Об этом сообщил в соцсетях глава города Эрик Уразов.

«Делаем её трёхполосной. Третья полоса предполагается от кругового движения до пересечения с федеральной трассой. Две полосы будут на выезд из Можги, одна на въезд в город», — написал градоначальник.

Он признался, что объём работ большой. В 2024 году был разработан проект объекта, получено положительное заключение госэкспертизы. Также город заключил контракт с подрядной организацией на проведение капитального ремонта данной автомобильной дороги.

«На сегодняшний день подрядчик провёл топографические съёмки участка, приступил к работам по переносу инженерных сетей и устройству насыпи. В следующем году заасфальтируем проезжую часть. В планах — обустроить тротуары, установить освещение и новые остановки», — подытожил Эрик Рашитович.