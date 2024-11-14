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Улицу Фалалеева в Можге начали расширять до трёх полос

15:30, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Улицу Фалалеева в Можге начали расширять до трёх полос
15:30, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
218
0
#Можга\n#ремонт дорог
Источник фото: администрация Можги
218
0

Подрядчик начал перенос инженерных сетей.

Можга. Удмуртия. В Можге начали расширять улицу маршала Фалалеева. Об этом сообщил в соцсетях глава города Эрик Уразов.

«Делаем её трёхполосной. Третья полоса предполагается от кругового движения до пересечения с федеральной трассой. Две полосы будут на выезд из Можги, одна на въезд в город», — написал градоначальник.

Он признался, что объём работ большой. В 2024 году был разработан проект объекта, получено положительное заключение госэкспертизы. Также город заключил контракт с подрядной организацией на проведение капитального ремонта данной автомобильной дороги.

«На сегодняшний день подрядчик провёл топографические съёмки участка, приступил к работам по переносу инженерных сетей и устройству насыпи. В следующем году заасфальтируем проезжую часть. В планах — обустроить тротуары, установить освещение и новые остановки», — подытожил Эрик Рашитович.

15:30, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
218
0
#Можга\n#ремонт дорог