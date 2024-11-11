Будущую улицу Шувалова в Ижевске могут облагородить «умные предприниматели»

Ижевск. Удмуртия. Умные предприниматели должны заняться благоустройством улицы, которая пока носит имя Якова Свердлова в Ижевске. Очередной идеей в соцсетях поделился почётный гражданин города, историк-краевед Евгений Шумилов.

Он напомнил, что 13 ноября на заседании городской общественной комиссии «часть древнейшей улицы Ижевска (причём именно та часть, где и были выстроены в 1760 году самые первые дома и где сейчас объекты Церкви) должна получить имя П. И. Шувалова».

«Напомню, что в результате технической ошибки на прошлом заседании 3 июля переименовали только ту крохотную, неисторическую часть улицы Я. М.Свердлова, что южнее Интернационального переулка, а надо было ту, где вся история, то есть севернее — до улицы И. Д. Пастухова. Новое обращение в комиссию от Удмуртского отделения Российского общества историков-архивистов составлено грамотно, уважительно. Прежнее обращение было второпях подготовлено самим архитектурно-планировочным управлением. Замечу, что на имена Я. М. Свердлова и И. Д. Пастухова никто не покушался тогда и не покушается сейчас. Самые патриотичные члены КПРФ, слава Марксу, понимают, что нельзя быть эгоистами, надо равномерно популяризировать все этапы 265-летней истории. Великая держава не должна зацикливаться на одном, коротком периоде своей истории», — написал профессор Шумилов.

Переименование улицы, которое ещё не совершилось, он назвал «первым историческим подарком к 265-летию Ижевска».

«Не знаю, какие материальные подарки власти города и сами горожане приготовят к 10 апреля, но первый исторический, нематериальный подарок совершенно точно будет оформлен уже в среду. В результате исторический город-завод сровняется со своим старшим братом Воткинском. Мы тоже уважим память нашего общего отца-основателя», — написал Евгений Шумилов.

Как и прежде учёный уверен, что переименование улицы послужит стимулом к её развитию.

«Новое, намного более престижное, связанное с древней историей название улицы должно дать толчок её развитию. Восточная сторона улицы пока ужасна, но западная благодаря усилиям Церкви стала выглядеть "почти как в Сарапуле". Дело обязательно продолжат умные предприниматели», — резюмировал Евгений Фёдорович.