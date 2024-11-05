«Ижевские звоны»: жителям столицы Удмуртии предложили установить новый праздник

Ижевск. Удмуртия. Жителям столицы Удмуртии предложили установить новый праздник «Ижевские звоны». Этой идеей как решённой безапелляционно поделился в соцсетях почётный гражданин Ижевска, историк-краевед Евгений Шумилов.

«Я о реальном деле — о детализации той идеи, что была высказана на открытии мемориала Александра I и в принципе уже одобрена церковным руководством. Пора бы заранее продумать организацию в следующем году общегородского праздника «Ижевские звоны». Полагаю, строгие богослужения внутри собора не отменяют возможность лёгкого «карнавального безумства» на площадке перед звонницей», — написал Шумилов.

Он подчеркнул, что у Ижевска нет «личного» городского праздника. День города — стандартная, по его мнению, общероссийская дата.

«Поэтому, пожалуйста, поделитесь конкретными предложениями по примерному сценарию этой всенародной акции. Желательно проводить её два-три дня в начале октября в память как святого Александра Невского, так и Александра I Благословенного. И ещё всех горожан с именами Александр и Александра? Или, может быть, сделать «Ижевские звоны» составной частью прежнего общеижевского празднования дня святой Екатерины, возродив его? Хотя это холодновато: 24 ноября/7 декабря. Кстати, в 1901 году заводская власть узаконила общий праздник в этот день, даже официально сделав его нерабочим», — поделился мыслями краевед.