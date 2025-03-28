Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид В оркестре с детства Лонгрид

В Ижевске утвердили окончательный вариант двуглавого орла для шпиля Оружейного завода

12:00, 28 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске утвердили окончательный вариант двуглавого орла для шпиля Оружейного завода
12:00, 28 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#Ижевский оружейный завод\n#Евгений Шумилов
Источник фото: Евгений Шумилов «ВКонтакте»
15
0

Он сделан на основе информации из архивного фонда.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утвердили окончательный вариант двуглавого орла, который планируют установить на шпиль главного корпуса Ижевского оружейного завода. Макетом поделился ижевский историк и краевед Евгений Шумилов на своей странице «ВКонтакте».

Его разработал Александр Чувашёв. Сообщается, что макет орла уточнён в соответствии со вновь открывшимися источниками из архивного фонда. Созданием займётся Ижевский завод технологической оснастки.

«Если же кому-нибудь захочется оспорить этот, уточнённый облик ижевского варианта державного герба, то для начала ознакомьтесь, пожалуйста, с делом №271 из архивного фонда Ижевского оружейного завода (ЦГА УР, фонд4). Там описаны его форма, размеры, детали, цвет, материалы», – подытожил историк.

Напомним, в феврале был впервые представлен эскизный макет. Окончательный вариант обещали представить в марте после определения всех технических деталей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:00, 28 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#Ижевский оружейный завод\n#Евгений Шумилов