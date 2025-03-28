Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утвердили окончательный вариант двуглавого орла, который планируют установить на шпиль главного корпуса Ижевского оружейного завода. Макетом поделился ижевский историк и краевед Евгений Шумилов на своей странице «ВКонтакте».

Его разработал Александр Чувашёв. Сообщается, что макет орла уточнён в соответствии со вновь открывшимися источниками из архивного фонда. Созданием займётся Ижевский завод технологической оснастки.

«Если же кому-нибудь захочется оспорить этот, уточнённый облик ижевского варианта державного герба, то для начала ознакомьтесь, пожалуйста, с делом №271 из архивного фонда Ижевского оружейного завода (ЦГА УР, фонд4). Там описаны его форма, размеры, детали, цвет, материалы», – подытожил историк.

Напомним, в феврале был впервые представлен эскизный макет. Окончательный вариант обещали представить в марте после определения всех технических деталей.