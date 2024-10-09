В Ижевске могут создать первый макет «Города-завода на Иже»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске решили создать первый макет «Города-завода на Иже». Об этом в соцсетях написал почётный гражданин Ижевска, доктор исторических наук, краевед Евгений Шумилов.

«Передал вчера макетчикам (тем самым, что отлично сделали для выставки в Арсенале макет воткинской плотины с частью завода при ней) большую подборку старых фотографий и планов Ижевска. Это будет исходный материал для изготовления макета Ижевска по состоянию на 1917 год. С запада на восток — от заречной Покровской церкви до Троицкой, а с юга на север от Никольской до Михайловской (будущего собора). Размеры макета (четыре квадратных метра) не позволят изобразить каждый дом, но, гарантирую, зритель получит представление о масштабе и градостроительной значимости главных исторических зданий, а также о специфике ключевых ансамблей», — написал Шумилов.

Он отметил, что роль реперных точек будет отведена храмам, которые формировали в прошлом так называемое «единое христианское пространство» города-завода. Сверхзадачей является популярное раскрытие высокой символики ансамбля объектов главной («имперской») градостроительной оси старого Ижевска.

«Наш реалистический, подробный макет по факту станет первым объёмным изображением исторической части ГОРОДА-ЗАВОДА на Иже. По мере возможности буду консультировать работу макетчиков. Курирует их отец Роман из Михайловского собора. Если у патриотов Ижевска появится желание помочь улучшить качество макета — пишите, делитесь старыми фотографиями. Например, пока мы располагаем только одной фотографией заречной Никольской церкви и ни одной — мечети, стоявшей между Старой и Четвёртой улицами неподалёку от этого храма», — обратился к коллегам историк-краевед.