Ижевск. Удмуртия. В Ижевске не утихают общественные суждения вокруг восстановления фигуры двуглавого орла, который до советских времён венчал шпиль-колонну на Главном корпусе Ижевского оружейного завода. Напомним, недавно местный историк-краевед Евгений Шумилов представил эскизный макет орла, созданный по его инициативе.

Инициатор убеждён, что орла необходимо изготовить в кратчайшие возможные сроки и даже установить его в 2025 году. Например, в День Победы, или в День города, который отмечает 265-летний юбилей в этом году. При этом автор ни разу не уточняет, согласовывалась ли его инициатива и сам проект с какими-либо ответственными за реставрацию органами. За ответами на вопросы «Сусанин» обратился к Ирине Савиной, руководителю профильного госоргана — Агентства по государственной охране культурного наследия Удмуртской Республики.

— Согласована ли инициатива Евгения Шумилова по изготовлению орла с общим процессом реставрации здания?

— В 2024 году проведён Открытый всероссийский конкурс на разработку концепции редевелопмента Главного корпуса оружейного завода в Ижевске. По результатам конкурса определён победитель — Консорциум «АБ ХВОЯ + АБ ХОРА + Urban Context + НИиПИСпецреставрация».

По условиям конкурса, победитель в настоящее время дорабатывает своё конкурсное предложение до стадии «Эскизный проект». В дальнейшем на этой базе, необходимо разрабатывать проектно-сметную документацию в объёме, необходимом для проведения государственной историко-культурной экспертизы и государственной экспертизы проектной документации.

В связи с тем, что Орел на «триумфальной» колонне включён в утверждённый предмет охраны объекта культурного наследия «Главный корпус оружейного завода», установка орла должна быть учтена в проектной документации.

Если проектной документацией на реставрацию Главного корпуса будет предложена установка уже готового Орла и государственная историко-культурная экспертиза подтвердит правомерность его использования, такой Орёл может быть использован в дальнейшем при реставрационных работах.

— Если создаваемый по инициативе Евгения Шумилова конкретный орёл может быть установлен, то каков алгоритм согласования в таком случае?

— Установка орла возможна при наличии изготовленной лицензированным проектировщиком проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия, предусматривающей мероприятия по воссозданию орла.

Агентством как региональным органом охраны объектов культурного наследия осуществляется согласование такой проектной документации на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Естественно, сами строительно-монтажные работы также должны вестись лицензированным подрядчиком.

— Евгений Шумилов мечтает установить орла к конкретной юбилейной дате. Возможно ли это, раз до сих пор не проведена реставрация здания, и даже нет проекта этой реставрации?

— По закону воссоздание утраченных элементов памятника должно осуществляться в рамках его реставрации. Объём реставрации определяется проектной документацией (это может быть как реставрация здания в целом, так и реставрация его отдельных элементов).

Резюмируя слова руководителя госоргана, подчеркнём, что установка «шумиловского» орла возможна. Но только после государственной экспертизы и во время процесса реставрации.

Напомним, что после определения победителя конкурса по редевелопмену здания советник главы Удмуртии Вячеслав Правдзинский подчеркнул, что пока «нет ещё понимания, за чей счёт будет проработана именно проектная документация, поэтому это сейчас большая работа для правительства Удмуртии». Потенциальные работы по реставрации всего здания в нынешних ценах оцениваются в 7,5 – 8 млрд рублей.