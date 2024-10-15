Депутат Виктор Дьяков добивается ремонта разрушающейся лестницы в районе Малиновой горы в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии Виктор Дьяков обратился к главе Ижевска Дмитрию Чистякову за помощью в ремонте спуска, ведущего от остановки «Библиотека имени Кедрова» в районе Малиновой горы. Об этом сообщается в телеграм-канале парламентария.

Два года подряд лестницу пытались привести в порядок, но в осенне-зимний период она вновь приходит в негодность. Виктор Дьяков с февраля 2023 года постоянно направляет обращения в адрес городских служб с требованием решить проблему, ведь по лестнице ежедневно ходят множество горожан, рискуя жизнью и здоровьем. Однако дело не идёт, то подрядчика нет, то средств.

Минувшим летом в Службе благоустройства отметили, что лестницу отремонтируют до 20 сентября. Наступила середина октября — результата нет.

«Между тем, это единственный спуск от остановки транспорта. Горожане протоптали альтернативные дорожки рядом. Но это не выход. И в мою приемную уже обращались жители, которые получили травмы на этой лестнице», — написал Виктор Дьяков.

Депутат обратился за поддержкой к главе города Дмитрию Чистякову.