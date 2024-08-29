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Глава Ижевска возмутился расклейкой объявлений на новых столбах на улице Ленина

17:50, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Глава Ижевска возмутился расклейкой объявлений на новых столбах на улице Ленина
17:50, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#объявления\n#вандализм
Фото: vk.com/d_a_chistyakov
19
0

Несмотря на то, что объявления уже сняты, опоры сложно привести в изначальный вид.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков возмутился наличию незаконной рекламы на новых опорах контактной сети на улице Ленина. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При проведении комплексного благоустройства на улице Ленина в Ижевске ИжГЭТ заменил 12 опор. Также сотрудники компании капитально отремонтировали 31 опору. Как только работы были завершены, на столбах сразу появилась незаконная реклама.

«Наши жители говорят, что хотят жить в уютном и чистом городе. Но бумажные объявления на столбах, урнах, скамейках, ограждениях, деревьях становятся большой проблемой. Стремимся к тому, чтобы центральная улица города выглядела красивой и современной. Но вряд ли она такой будет после обклейки несанкционированными объявлениями», — заявил Дмитрий Чистяков.

Специалисты ИжГЭТ сняли все объявления, но вернуть опорам прежний вид уже не получится.

Сотрудники Административной инспекции подключили к системе автодозвона 9 телефонных номеров на указанных объявлениях. Теперь система постоянно напоминает вандалам о необходимости удалить «мусорную рекламу». Всего с начала 2024 года инспекция поставила на автодозвон 216 телефонных номеров.  

17:50, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#объявления\n#вандализм