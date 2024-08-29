Глава Ижевска возмутился расклейкой объявлений на новых столбах на улице Ленина

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков возмутился наличию незаконной рекламы на новых опорах контактной сети на улице Ленина. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При проведении комплексного благоустройства на улице Ленина в Ижевске ИжГЭТ заменил 12 опор. Также сотрудники компании капитально отремонтировали 31 опору. Как только работы были завершены, на столбах сразу появилась незаконная реклама.

«Наши жители говорят, что хотят жить в уютном и чистом городе. Но бумажные объявления на столбах, урнах, скамейках, ограждениях, деревьях становятся большой проблемой. Стремимся к тому, чтобы центральная улица города выглядела красивой и современной. Но вряд ли она такой будет после обклейки несанкционированными объявлениями», — заявил Дмитрий Чистяков.

Специалисты ИжГЭТ сняли все объявления, но вернуть опорам прежний вид уже не получится.

Сотрудники Административной инспекции подключили к системе автодозвона 9 телефонных номеров на указанных объявлениях. Теперь система постоянно напоминает вандалам о необходимости удалить «мусорную рекламу». Всего с начала 2024 года инспекция поставила на автодозвон 216 телефонных номеров.