Часть домов на улицах Петрова и Автозаводская в Ижевске вновь осталась без света

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске без электроснабжения вновь осталась часть домов в микрорайоне улиц Автозаводской, Петрова и Ворошилова. Как сообщила администрация города, 19 января в 17:40 произошло повреждение кабельной линии 10 кВ в Устиновском районе.

Оперативно-выездная бригада Удмуртэнерго выполняет переключение на резервные линии электроснабжения. Прогнозируемое время возобновления подачи ресурса — в течение двух часов.

Напомним, подобное уже случалось в этом микрорайоне в конце января.

Также 19 февраля в Ижевске на пересечении улиц Удмуртская и Лихвинцева произошла авария на газовых сетях, а в ряде домов из-за повреждения газопровода отключили газоснабжение.

UPD: В Устиновском районе в 19:39 подача электроэнергии полностью восстановлена.