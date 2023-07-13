После непогоды специалисты «Удмуртэнерго» восстановили электроснабжение более 90% потребителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники «Удмуртэнерго» продолжают восстанавливать электроснабжение, которое было нарушено во время грозового шторма в Удмуртии 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Напомним, что частично без электричества остались Завьяловский и Малопургинский районы. Также локальные нарушения электроснабжения зафиксировали в Вавожском, Красногорском, Селтинском, Кизнерском и Якшур-Бодьинском районах.

По данным «Удмуртэнерго», к 09:00 13 июля энергетики восстановили электроснабжение более 90% потребителей. Работы по ликвидации последствий шли всю ночь. К местным специалистам привлекли энергетиков из других регионов компании. В результате в районах работали 69 бригад, состоящих из 302 человек 127 единиц техники.

Чтобы быстрее подключить потребителей к электроснабжению, энергетики использовали 11 резервных дизель-генераторов суммарной мощностью 1060 кВА.

Работы по ликвидации нарушений продолжатся до полного восстановления распределительной сети.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и повреждениях энергообъектов можно в любое время суток по телефону 8 (800) 220-0-220.

Напомним, что 12 июля в Удмуртии прошел грозовой фронт. В Ижевске затопило улицы и повалило деревья. В Завьяловском и Малопургинском районах ветер повредил кровли зданий. В результате непогоды пострадали два человека — в Ижевске и Завьяловском районе.