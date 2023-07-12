Ученые опасаются массового отказа интернета в 2025 году из-за солнечной бури

Лондон. Великобритания. Ожидаемая в 2025 году мощная солнечная буря способна привести к массовым отключениям интернета по всему миру. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на британский портал Daily Star.

Ученые основывают свой прогноз на 11-летних циклах солнечной активности. Предыдущий всплеск произошел в 2014 году, следующий ожидается в 2025. Текущий цикл отличается особо яркой выраженностью. Предстоящий пик активности может послужить причиной сбоев в работе компьютеров или даже отключениям электроснабжения в разных странах. Авторы публикации назвали ожидаемое явление «интернет-апокалипсисом».