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Ученые опасаются массового отказа интернета в 2025 году из-за солнечной бури

17:07, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Ученые опасаются массового отказа интернета в 2025 году из-за солнечной бури
17:07, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
1641
0
#интернет\n#отключения\n#солнце\n#буря\n#электроснабжение\n#ученые\n#прогноз
Фото: pxhere.com
1641
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Прогноз опубликовал британский портал Daily Star.

Лондон. Великобритания. Ожидаемая в 2025 году мощная солнечная буря способна привести к массовым отключениям интернета по всему миру. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на британский портал Daily Star.

Ученые основывают свой прогноз на 11-летних циклах солнечной активности. Предыдущий всплеск произошел в 2014 году, следующий ожидается в 2025. Текущий цикл отличается особо яркой выраженностью. Предстоящий пик активности может послужить причиной сбоев в работе компьютеров или даже отключениям электроснабжения в разных странах. Авторы публикации назвали ожидаемое явление «интернет-апокалипсисом».

17:07, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
1641
0
#интернет\n#отключения\n#солнце\n#буря\n#электроснабжение\n#ученые\n#прогноз