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Для оставшихся без электричества жителей мкрн «Цветочный город» в Ижевске развернули палатку для зарядки телефонов

08:06, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Для оставшихся без электричества жителей мкрн «Цветочный город» в Ижевске развернули палатку для зарядки телефонов
08:06, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
306
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#электроснабжение
Фото: vk.com/d_a_chistyakov
306
0

Ночью удалось вернуть в дома тепло, а также горячую и холодную воду.

Ижевск. Удмуртия. В семи домах микрорайона «Цветочный город» в Ижевске до сих пор отсутствует электричество. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Дмитрий Чистяков. 

22 января на улице Дарьинская оказались повреждены два кабеля электроснабжения. В этот же день в 22:00 собственник электросетей ООО «Сетевая компания» начал земляные работы, чтобы обнаружить место порыва.

В «Удмуртэнерго» предоставили три генератора, к которым подключили систему отопления домов, в результате чего в здания вернулось тепло, а также холодная и горячая вода.  

Утром 23 января Дмитрий Чистяков заявил, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. В микрорайоне спасатели развернули палатку, где местные жители могут подзарядить телефоны и налить кипяток в термос. 

«В прогнозах по полному восстановлению основной линии электроснабжения пока буду крайне осторожен: работы еще много», — заявил глава города.  

08:06, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
306
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#электроснабжение