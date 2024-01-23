Для оставшихся без электричества жителей мкрн «Цветочный город» в Ижевске развернули палатку для зарядки телефонов

Ижевск. Удмуртия. В семи домах микрорайона «Цветочный город» в Ижевске до сих пор отсутствует электричество. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

22 января на улице Дарьинская оказались повреждены два кабеля электроснабжения. В этот же день в 22:00 собственник электросетей ООО «Сетевая компания» начал земляные работы, чтобы обнаружить место порыва.

В «Удмуртэнерго» предоставили три генератора, к которым подключили систему отопления домов, в результате чего в здания вернулось тепло, а также холодная и горячая вода.

Утром 23 января Дмитрий Чистяков заявил, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. В микрорайоне спасатели развернули палатку, где местные жители могут подзарядить телефоны и налить кипяток в термос.

«В прогнозах по полному восстановлению основной линии электроснабжения пока буду крайне осторожен: работы еще много», — заявил глава города.