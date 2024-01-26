Часть домов на улице Петрова и Труда в Ижевске осталась без света

Ижевск. Удмуртия. Часть жилых домов в районе улиц Петрова в Ижевске оказались обесточены. Об этом сообщает корреспондент «Сусанина» с места событий.

Как сообщили изданию в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Удмуртии, также поступила информация об отключении нескольких домов по улице Труда. Читатели сообщают, что замечены перебои на улице Шишкина (эта информация официально не подтверждена — прим. ред.)

Администрация Ижевска также сообщает: «В микрорайоне улицы Петрова произошло аварийное отключение кабельной линии. Бригада Удмуртэнерго выехала для оперативных переключений на резервные линии электроснабжения. Прогноз восстановления подачи электроэнергии — в течение двух часов».

UPD: В 21:51 электроснабжение по резервной линии микрорайоне улицы Петрова восстановлено.