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Часть домов на улице Петрова и Труда в Ижевске осталась без света

21:45, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Часть домов на улице Петрова и Труда в Ижевске осталась без света
21:45, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
128
0
#Ижевск\n#электроснабжение
Фото: ИА "Сусанин"
128
0

На место уже выехали специалисты для устранения неполадок.

Ижевск. Удмуртия. Часть жилых домов в районе улиц Петрова в Ижевске оказались обесточены. Об этом сообщает корреспондент «Сусанина» с места событий.

Как сообщили изданию в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Удмуртии, также поступила информация об отключении нескольких домов по улице Труда. Читатели сообщают, что замечены перебои на улице Шишкина (эта информация официально не подтверждена — прим. ред.)

Администрация Ижевска также сообщает: «В микрорайоне улицы Петрова произошло аварийное отключение кабельной линии. Бригада Удмуртэнерго выехала для оперативных переключений на резервные линии электроснабжения. Прогноз восстановления подачи электроэнергии — в течение двух часов».

UPD: В 21:51 электроснабжение по резервной линии микрорайоне улицы Петрова восстановлено.

21:45, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
128
0
#Ижевск\n#электроснабжение