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В Ижевске приостановили строительство торгового центра на улице Молодёжной после жалоб жителей

18:19, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске приостановили строительство торгового центра на улице Молодёжной после жалоб жителей
18:19, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#застройка
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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В зону строительства попадал небольшой сквер.

Ижевск. Удмуртия. Строительство торгового центра возле дома №82 на улице Молодёжной в Ижевске приостановлено. Обеспокоенные жители обсудили ситуацию с главой Ижевска Дмитрием Чистяковым. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Встреча жильцов и главы города прошла 24 января. Также на встречу с жителями пришли представители администрации Устиновского района, управления имущественных отношений и земельных ресурсов, управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации города.

Граждан беспокоило, что на месте небольшого сквера под окнами дома началось строительство торгового центра, возникла угроза вырубки деревьев. Председатель Совета дома Елена Лупачева сообщила, что жильцы хотят сохранить зелёную зону, так как в районе достаточно торговых точек.

Дмитрий Чистяков сообщил, что строительство приостановлено. Достигнута соответствующая договоренность с собственником земли. Во время взятой паузы специалисты муниципалитета изучат проект, одновременно с этим будет проработан вопрос создания сквера возле дома №82.

Следующая встреча с жителями пройдёт уже на месте строительства. Там глава города расскажет о результатах проделанной экспертами работы.  

 

18:19, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1280
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#застройка