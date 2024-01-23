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На улице Дарьинской в Ижевске восстановили электроснабжение

20:15, 23 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На улице Дарьинской в Ижевске восстановили электроснабжение
20:15, 23 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
56
0
#Ижевск\n#электроэнергия
Фото: unsplash.com (Anthony Indraus)
56
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Но ресурс поступает по временному кабелю до восстановления основной линии.

Ижевск. Удмуртия. Электроснабжение домов на улице Дарьинской полностью восстановлено. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков в соцсетях в около восьми вечера 23 января.

«Подача ресурса осуществляется по уложенному сегодня временному кабелю до момента восстановления основной линии электроснабжения. Дома подключали по очереди, чтобы нагрузку на сеть давать постепенно. Жителям в первые часы не рекомендуется включать большое количество электроприборов. Об этом мы уведомили их в общедомовых чатах», — написал градоначальник.

Он подчеркнул, что в микрорайоне пока организовано дежурство силами спасателей, собственника сетей и управляющей компании.

Напомним, накануне вечером микрорайон оказался обесточен. Днём в городе ввели режим повышенной готовности. Для возобновления подачи электроэнергии решили проложить резервный кабель длиной 300 метров.

20:15, 23 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
56
0
#Ижевск\n#электроэнергия