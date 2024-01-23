На улице Дарьинской в Ижевске восстановили электроснабжение

Ижевск. Удмуртия. Электроснабжение домов на улице Дарьинской полностью восстановлено. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков в соцсетях в около восьми вечера 23 января.

«Подача ресурса осуществляется по уложенному сегодня временному кабелю до момента восстановления основной линии электроснабжения. Дома подключали по очереди, чтобы нагрузку на сеть давать постепенно. Жителям в первые часы не рекомендуется включать большое количество электроприборов. Об этом мы уведомили их в общедомовых чатах», — написал градоначальник.

Он подчеркнул, что в микрорайоне пока организовано дежурство силами спасателей, собственника сетей и управляющей компании.

Напомним, накануне вечером микрорайон оказался обесточен. Днём в городе ввели режим повышенной готовности. Для возобновления подачи электроэнергии решили проложить резервный кабель длиной 300 метров.