После отключения электричества на улице Дарьинской в Ижевске ввели режим повышенной готовности

Ижевск. Удмуртия. 23 января городская комиссия Ижевска приняла решение о введении режима повышенной готовности по предотвращению и ликвидации ЧС. Решение приняли из-за ситуации с отключением электричества на улице Дарьинской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Вечером 22 января собственник электросетей ООО «Сетевая компания» приступил к поиску повреждения, «Удмуртэнерго» организовало подключение генераторов, благодаря которым к утру в домах восстановили отопление, подачу ГВС и ХВС.

На данный момент для возобновления подачи электроэнергии идёт прокладка резервного кабеля длиной 300 метров. Ожидаемый срок восстановления работы электричества — вечер 23 января.

Напомним, ранее была развёрнута палатка, в которой жители домов могли зарядить телефоны, получить еду и налить кипяток. Была организована доставка еды до квартир пожилым людям и мамам с младенцами. В обеденное время жильцов также обеспечили горячим питанием.

«Благодарю всех, кто оперативно подключился к устранению повреждения, спасателям, коммунальным службам. Мы стараемся обеспечить всем необходимым жителей микрорайона», — прокомментировал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.