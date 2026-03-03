Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запустили онлайн-сервис купли-продажи электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».

«"Т Плюс" запустила цифровую платформу для прямых сделок на рынке электроэнергии. Она стала частью пилотного проекта Минэнерго России по развитию рынка. Площадка, оператором которой выступает «ЭнергосбыТ Плюс», открывает новые возможности для взаимодействия крупных генерирующих компаний с малым и средним бизнесом. Регистрация первых участников уже началась на базе Удмуртского филиала компании», — говорится в сообщении.

В компании считают, что теперь предприятия МСП, ранее закупавшие энергию только у розничных поставщиков, могут самостоятельно выходить на крупных генераторов. Это позволит бизнесу выбирать наиболее конкурентные и выгодные условия. Так, на площадке уже можно купить напрямую электроэнергию, выработанную Ижевской ТЭЦ-2, Чайковской ТЭЦ-18 и Кировской ТЭЦ-5.

Функции гаранта и организатора заключения сделок берёт на себя «ЭнергосбыТ Плюс». Для участия в торгах компаниям необходимо иметь цифровую подпись, машиночитаемую доверенность и современные приборы учёта, а также подтвердить отсутствие задолженности, а также иметь действующий договор энергоснабжении с Гарантирующим поставщиком в лице Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Ссылка на электронную торговую площадку «ЭнергосбыТ Плюс».

Отмечается, что пилотный проект Минэнерго России стартовал 1 февраля 2026 года и продлится до конца 2027 года. Эксперимент по развитию рыночных механизмов охватывает семь регионов: Удмуртию, Марий Эл, Хакасию, Алтай, а также Алтайский край, Орловскую и Тамбовскую области. Операторами торговых площадок выступают гарантирующие поставщики.