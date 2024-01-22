Микрорайон «Дарьинский» в Ижевске оказался обесточен

Ижевск. Удмуртия. Вечером понедельника, 22 января, произошло повреждение системы электроснабжения в микрорайоне «Дарьинский» по улице Выставочной в Ижевске. Как сообщила пресс-служба администрации города, эта территория находится на обслуживании ООО «Сетевая компания».

Собственник сети совместно с аварийной бригадой «Удмуртэнерго» ведут поиск повреждённого участка. Параллельно организована доставка генераторов для временного подключения жителей.

Прогнозируемый срок восстановления подачи ресурса — в течение семи часов.

Телефон диспетчерской службы городского хозяйства — 072 (с мобильных - 998-072)

UPD: По сообщению горадминистрации, в 21:50 филиал «Удмуртэнерго» предоставил два резервных источника электроснабжения общей мощностью 260 кВт.