Глава Удмуртии предложил организовать на трассах площадки для остановки большегрузов в непогоду

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов дал основные поручения на совещании по теме уборки снега. О них он рассказал в своих соцсетях.

Александр Бречалов отметил, что большинство замечаний по поводу снега на дорогах поступает от жителей Глазова, Можги, Ижевска, Кизнерского и Сарапульского районов. Также недовольны водители, которые ездят по трассам: Ижевск-Воткинск, Ижевск-Можга, Ижевск-Ува, Ижевск-Шабердино.

Чтобы сократить количество жалоб, глава региона дал ряд поручений. Александр Бречалов обязал подрядчиков соблюдать нормативные сроки, не допускать сужения дорог и ограничения видимости на перекрестках из-за сугробов. В первую очередь дорожникам стоит обратить внимание на подходы и подъезды к детским садам, школам, больницам.

Теперь заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин будет отрабатывать сильные снегопады в режиме круглосуточного штаба, так получится лучше координировать работу дорожных служб.

Если снегопады затронут сразу несколько соседних регионов, то необходимо подключить их к работам по уборке снега, чтобы сообща регулировать движение транспорта.

Помимо этого глава Удмуртии обязал министерство транспорта рассмотреть возможность организации площадок вдоль трассы. На них водители большегрузов смогут остановиться и переждать непогоду, пока движение транспорта будет ограничено.

Главам муниципальных образований при необходимости поручили подключать к уборке снега бизнес и предприятия. Благодаря их помощи получится быстрее расчистить дороги от снега.

«К примеру, Воткинскому району в этот снегопад помогали трактористы рыбхоза «Пихтовка» и водители «Удмуртнефти». Большое спасибо», — отметил Александр Бречалов.

Глава Удмуртии отметил, что водители при движении в сторону Перми часто сокращают путь по дороге Воткинск-Кельчино, но они не учитывают, что этот участок дороги имеет сложный рельеф. В результате при неблагоприятных погодных условиях здесь ограничивают движение транспорта и водители могут попасть в заторы.

Также Жилинспекция напоминает управляющим компаниям, что пора очищать кровлю и тротуары. В Ижевске инспекторы уже начали проверки.