В Ижевске на время генеральных репетиций и проведение Парада Победы перекроют движение по центральным улицам

Ижевск. Удмуртия. 9 мая в Ижевске пройдёт парад, посвящённый 78-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. На время репетиций шествия и в День Победы будет перекрыт проезд транспорта по центральным улицам города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ижевской администрации.

27 апреля, 3, 5 и 7 мая будет ограничено движение по улицам по улицам Пушкинская (от Советской до Кирова), Лихвинцева (от Пушкинской до Коммунаров), Наговицына (от Пушкинской до Коммунаров); Красногеройская (от Пушкинской до Коммунаров) и Бородина (от Пушкинской до Свободы). Проехать здесь не получится с 18:30 до 22:00. В это время будут идти репетиции Парада Победы.

9 мая с 08:00 до 22:30 будет запрещён проезд по улицам:

· Лихвинцева (от Пушкинская до Удмуртской);

· Наговицына (от Пушкинской до Коммунаров);

· Пушкинская (от Советской до Кирова);

· Набережной Ижевского пруда (от Бородина до Широкий).

Также в День Победы с 08:00 до 13:00 запретят проезд по улице Пушкинская (от Советской до Майской) и по пер. Северный (от Пушкинской до Коммунаров). С 08:30 до 16:00 ограничат движение на улицах Коммунаров (от Кирова до Красногеройской), Лихвинцева (от Пушкинской до Удмуртской), Красногеройская (от Удмуртской до Карла Маркса) и Наговицына (от Пушкинской до Коммунаров).

С 08:00 до 11:00 запретят движение по улице Свободы (от улицы Советская до улицы Бородина) и по улице Бородина (от Пушкинской до Карла Маркса).

Пасажироперевозчикам МУП «ИжГЭТ» и АО «ИПОПАТ» рекомендовано перенаправить движение общественного транспорта.